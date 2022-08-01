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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

Politika 01.08.2022, 17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Trabzonspor Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabul sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a heyet tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu bir forma hediye edildi.

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