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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplu konutta ve kentsel dönüşümde ilçemizde (Zeytinburnu) önemli adımlar attık. Sosyal konut projesiyle milyonlarca vatandaşımızı konut sahibi yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplu konutta ve kentsel dönüşümde ilçemizde (Zeytinburnu) önemli adımlar attık. Sosyal konut projesiyle milyonlarca vatandaşımızı konut sahibi yapacağız" dedi.
Politika 14.10.2022, 15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplu konutta ve kentsel dönüşümde ilçemizde (Zeytinburnu) önemli adımlar attık. Sosyal konut projesiyle milyonlarca vatandaşımızı konut sahibi yapacağız" dedi.