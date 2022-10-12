Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan temaslarına devam ediyor. Erdoğan, bugünkü temaslarının ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, görüşmeler sonrası masa tenisi de oynadı.