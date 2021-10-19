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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo’ya törenle uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola’daki temaslarını tamamlamasının ardından ikinci durağı Togo’ya Angola Devlet Başkanı Loao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle uğurlandı.

Politika 19.10.2021, 12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo’ya törenle uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola’daki temaslarını tamamlamasının ardından ikinci durağı Togo’ya Angola Devlet Başkanı Loao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’daki ilk durağı olan Angola’daki ziyaretini tamamladı. Angola Devlet Başkanı Loao Manuel Gonçalves Lourenço, Togo’ya gidecek olan Erdoğan için resmi uğurlama töreni düzenledi. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan karşılama komitesini selamlayarak heyetlerle vedalaştı. Resmi tören sonrası Erdoğan, Togo’ya hareket etmek üzere Angola’dan ayrıldı.

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