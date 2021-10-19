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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo’da resmi tören ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’daki ikinci durağı Togo’da Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe tarafından resmi törenle karşılandı.

Politika 19.10.2021, 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo’da resmi tören ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’daki ikinci durağı Togo’da Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’daki ikinci durağı Togo’da Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe tarafından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi tören ile karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan ve Gnassingbe’ye karşılıklı olarak heyetler tanıtıldı. Resmi tören sonrası iki lider baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek olan Erdoğan ve Gnassingbe imza törenine katılacak.

Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile dörtlü çalışma yemeğinde bir araya gelecek olan Erdoğan, Kabore ve Weah ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan Togo’daki temaslarının ardından Afika’daki son durağı Nijerya’nın başkenti Abuja’ya gidecek.

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