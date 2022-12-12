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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “TOGG’un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyoruM."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “TOGG’un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyoruM."
Politika 12.12.2022, 12:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “TOGG’un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyoruM."