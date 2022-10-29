Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Togg ülkemizin güçlü yarınları için bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Millet olmak demek, tüm bu hasletler üzerinde ortak bir geleceğe yönelmek demektir. Togg ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan ecdadı, milli mücadelenin kahramanlarını, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile TBMM’nin tüm mensuplarını rahmetle şükranla yad ediyorum. Bu anlamlı günde milletçe tek yürek olduğumuz böylesine tarihi bir açılışta buluşmamızı nasip eden Rabbim’e sonsuz hamdüsenalar ediyorum. Millet olmak demek, aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak farklılıkları ortak hayallerle birleştirmek hüzünlerin üstesinden ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak demektir. Millet olmak demek, tüm bu hasletler üzerinde ortak bir geleceğe yönelmek demektir. Togg ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz” dedi.

“Togg Türkiye’nin 85 milyonun ortak gururudur”

“Bir tarafta kırmızı, bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun için Togg Türkiye’nin 85 milyonun ortak gururudur. Ülkemizin dört bir yanından dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un başarısı için destek veren, dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu bir memleket meselesidir diyerek bugünkü heyecanımıza ortak olan siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerine, devletimizin her kademesinden arkadaşlarımıza elbette en başta da aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Togg’u seri üretim bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan babayiğitlerimizin, teknisyen, mühendislerimizi ve şu anda 1300 civarındaki emekçilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

“Sizler milletimizle birlikte, Nuri Demirağ’ın Nuri Killigil’in Vecihi Hürkuşun ve Şakir Zümre’nin de mirasını onurlandırdınız. Biliyorsunuz dün Ankara’da Cumhuriyetimizin yeni asrına damga vuracak Türkiye Yüzyılının Vizyonunun müjdesini paylaştık” diyen Erdoğan şunları kaydetti:

“Bu vizyon yanında durduğumuz bu araçtır. Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Ama üreticileri Togg’u akıllı cihaz olarak tarif ediyor. Türkiye’nin yerli ve milli otomobilinin üretileceği Togg Gemlik kampusu ve banttan indirdiğimiz akıllı cihazların ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Adeta feleğin çemberinden geçen devletini kurmuş bir milletiz. Cumhuriyetimizin ilk yıllarına da birinci dünya savaşının tüm yükünü sırtlanmış, savaşlardan yorgun düşmüş kaynakları tükenmiş bir ülke olarak girdik. O zor günlerde. Milli mücadele ruhuyla işine sarılan müteşebbislerimiz tüm imkansızlıklara rağmen, çok önemli girişimler başlattılar. Bu heyecanla. Ankara’da fişek, Kırıkkale’de çelik, Kayseri’de uçak fabrikaları kuruldu. Anadolu’da daha nice eserin temeli atıldı. Ancak genç cumhuriyetin parlak girişimleri ikinci dünya savaşı ile görünmez elleri tarafından birer birer akamete uğratıldı. Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre gibi kendi kabiliyetleri çabaları ve kaynaklarıyla fabrikalar kuran vatansever girişimcilerin önleri kesildi. Ne hazindir ki o fabrikalarda üretilen uçakların yerini kuluçka makineleri, imal edilen bombaların yerini soba boruları aldı. Kimi sinsice, kimi hoyratça yürütülen yıkımlarla insanımızın özgüvenini öyle bir kırdılar ki, on yıllar boyunca üzerimize giydirilen deli gömleği misali içine sıkıştırıldığımız cendereden kurtulamadık. Son 20 yılda bize biçilen bu gömleği yırtmanın, özümüzdeki cevheri gömüldüğü yerden çıkarmanın mücadelesi ile geçti. Binlerce yıllık kadim devlet geleneğinin 6 asır boyunca dünyayı yönetmiş bir cihan devletinin mirasçısı olarak bize yakışan da buydu. Çünkü biz tıptan mühendisliğe her alanda çıkarttığı icatlarla günümüz biliminin temelini atmış, alimlerin çağ açıp çağ kapatmış Fatih’lerin dünyayı değiştiren öncülerin torunlarıyız.”

“Bize küçük düşünmek asla yakışmaz. Bizim hedefimiz büyük, vizyonumuz geniş, inancımız tamdır”

“Bize küçük düşünmek asla yakışmaz. Bizim hedefimiz büyük, vizyonumuz geniş, inancımız tamdır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. İşte biz bunun için her fırsatta, milli diyoruz, yerli diyoruz. Milli teknoloji hamlesinin rehberliğinde enerjiden sağlığa her alanda elde ettiğimiz başarıları görüp de yüreği sevinçle dolmayan var mı? Atak ve Gökbey helikopterlerimizi Anadolu savaş gemimizi, Hürkuş uçağımızı, Akıncı, Bayraktar, Anka insansız hava araçlarımızı, Tayfun füzemizi görüp de göğsü kabarmayan var mı? İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı. Yunan ne yapmaya başladı. Hemen televizyon yayınlarında gazetelerinde Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım. Daha bunun arkası gelecek. Arkası gelecek” dedi.

“Ne diyecekler, çılgın Türkler geliyor diyecekler”

Togg Avrupa’nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklarını, çılgın Türkler geliyor diyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye her alanda kazandığımız eserlerden istifade ederken gururlanmayan var mı? Karşımda ben gurur tablosunu görüyorum. Kardeşlerim, istisnalar elbette çıkabilir. Hiç kendinizi üzmeyin. Bu tablo istisnalar tablosu değil. Bu tablo bir olan, iri olan, diri olan kardeş olan bir tablodur” ifadelerini kullandı.