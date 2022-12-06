Cumhurbaşkanı Erdoğan TİSK Genel Kurulu'nda konuşuyor

TİSK Genel Kurulu https://t.co/AmXuJPdeLY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 6, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''İşçi ve işveren kesimi arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Biz iktidara geldiğimiz günden beri tüm kesimlerin hassasiyetlerini dikkate alan politikalar uygulamaya özel önem verdik. Çalışma hayatını tüm taraflarıyla dinledik. Son dönemde işverenlerimizle yakın mesai yaptık. Geçtiğimiz 20 yılda asırlara bedel demokrasi ve kalkınma adımları ekonomide de tarihi dönüşümlere yol açmıştır. Makroekonomik göstergeleri ülkemizin hangi alanlarda 3-5-10 kat büyüdüğünü takip ediyorsunuz.

''ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA ÇIKARACAĞIZ''

En basitinden dünya milli gelir sıralamasında bugün bulunduğumuz yerin iki kat üzerinde bir yere ulaşabilecekken biraz daha sabretme mecburiyetinde kaldık. Küresel krizleri fırsata dönüştürerek ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına çıkaracağız. Bizim kaderimiz artık birilerinin elinde değil artık kaderimizi milletimizin kendisi belirliyor.

''ŞUBATTAN İTİBAREN ENFLASYON KONTROLÜ KOLAY BİR YERE GELECEK''

Dün açıklanan kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin belirtilerini gösteriyor. Yılbaşı ile birlikte bu iyileşme hızlanacak önümüzdeki şubat ayından itibaren enflasyon kontrolü kolay bir yere gelecek.

''KOBANİ BİTTİ''

Terörü yerinde bitireceğiz. Terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil kaynağında bitiriyoruz. Kobani bitti. İdlib'de, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız. Suni krizlere sürüklenmeye çalışılan bir Türkiye, bırakınız diz çökmeyi, tam tersine yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanış devam edecektir.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret gibi konularda işvereni ve devleti ile gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını hukuklarını refahlarını ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz.''