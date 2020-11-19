Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyeti kabulü devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) heyetini kabulü devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; TİM Başkanı İsmail Gülle ve heyetini, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde kabul ediyor. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.