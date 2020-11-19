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Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyeti kabulü devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) heyetini kabulü devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; TİM Başkanı İsmail Gülle ve heyetini, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde kabul ediyor. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Politika 19.11.2020, 17:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyeti kabulü devam ediyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) heyetini kabulü devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; TİM Başkanı İsmail Gülle ve heyetini, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde kabul ediyor. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.
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