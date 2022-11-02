Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Politika 02.11.2022, 17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.