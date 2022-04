Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Teröristlerin tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baltalimanı Polisevi’nde, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı"na katıldı. Terörle mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesindeki provokasyonlara rağmen dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Erdoğan, son dönemde hedef alınan polislere de çağrı yaparak, "Sizler bunlara aldırmayın sadece vazifenize odaklanın. Cumhurbaşkanı olarak sonuna kadar yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

“Tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yad ediyorum”

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada pek çok insan topluluğu olmakla birlikte bunlardan ancak bir kısmı millettir. Biz dünyanın en kadim, en köklü, en güçlü, en geniş coğrafyada hüküm sürmüş, en yüksek medeniyetleri kurmuş, milletlerinin başında geliyoruz. Millet olabilmek için ortak bir dile, ortak bir inanca, ortak bir tarih şuuruna, sağlam bir ekonomiye ve hepsinin üzerinde inşa edileceği bir vatana ihtiyaç vardır. Coğrafyayı vatan haline getiren, üzerinde işte bu unsurlar etrafında kenetlenmiş bir insan topluluğunun yaşıyor olmasıdır. Bireyden başlayıp topyekun millete kadar uzanan bu insan topluluğunu bir arada tutmanın ilk şartı ise can ve mal güvenliklerini, huzurlarını geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamaktır. Hırsızlık gibi en basit suçlardan, terör gibi en ağırlarına kadar toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tehditle özellikle mücadele etmek devletin asli görevi ve alametifarikalarından biridir. Ancak bu şekilde sınırlarımızı da bayrağımızı da anayasamız ve yasalarımızı da kurumlarımızı da anlamlı hale getirebiliriz. Polislerimiz yerleşim merkezlerinde, jandarmamız kırsalda, sahil güvenliğimiz kıyılarımızda ifa ettikleri görevlerle vatandaşımızın huzurunu ve dolayısıyla devletimizin anlamını korumaktadır. Ve özellikle de unutmayınız bireyde her işin başı sağlık iken toplumda her işin başı güvenliktir, huzurdur. Şayet her bir insanımız can ve mal güvenliğinden emin şekilde hayatını sürdüremiyorsa diğer hiçbir şeyin önemi yoktur. Sizler işte bu huzurun teminatı olan güvenlik güçlerimizin temsilcilerisiniz. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yad ediyorum” diye konuştu.

“Gizlendikleri inlerinde bulup tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halen vazifeleri başında olan polislerimize başarılar diliyor, Rabb’im hepsini de muhafaza eylesin diyorum. Haziran ayında da jandarma teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümüne ulaşacağız. Şimdiden jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü de tebrik ediyorum. Asayişten terörle mücadeleye kadar geniş bir alanda kahramanca mücadele eden cesur jandarmalarımıza başarılar diliyorum. Aynı şekilde bu yıl 40. kuruluş yıl dönümü olan kıyılarımızı emanet ettiğimiz son yıllarda denizlerimizde görülen yoğun mülteci akınını yöneten Sahil Güvenlik Komutanlığımızın tüm personelini de tebrik ediyorum. Türkiye uzun süren terörle mücadele döneminde askeriyle, polis ve jandarmasıyla güvenlik korucusuyla diğer kamu görevlileriyle vatandaşıyla on binlerce şehit vermiş bir ülkedir. Buna rağmen terörle mücadeleyi daima hukuk devleti sınırları içinde yürüttük. Hele hele insanlıkla bağdaşmayan yöntemlere asla tevessül etmedik. Hamdolsun sınırlarımız içinde bitirme noktasına getirdiğimiz terörle mücadele sürecimizi alnımızın akıyla bugünlere ulaştırdık. Artık terör örgütlerinin bize saldırmasını beklemiyor, onları sınırlarımız ötesinde gizlendikleri inlerinde bulup tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve istihbarat teşkilatımız başta olmak üzere bu mücadelede görev alan tüm birimlerimizin tek yumruk olarak birlikte çalışmasıyla terörle mücadelede ülkemizi yeni bir döneme açmış bulunuyoruz. Ülkemizin güvenlik konusundaki başarısı sadece terörle mücadeleden ötesi harekatlardan ibaret değildir. Son dönemde asayişten uyuşturucuyla mücadeleye, organize suçların önlenmesinden trafik hizmetlerine, kıyılarımızın güvenliğinden uluslararası misyon faaliyetlerimize kadar geniş bir alanda tarihimizin en önemli başarılarını elde etti. Emniyet teşkilatımızın jandarmamızın, sahil güvenliğimizin takdire şayan bir iş birliği ve koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların meyvelerini en güzel şekilde topladık. Bu sayede Türkiye bölgesindeki krizlere, sığınmacı akınına, iç ve dış nice provokasyon girişimine rağmen dünyanın en huzurlu, en güvenli ülkelerinden biri olarak ön çıkmıştır. Mesela gelişmiş ülkelerin bile ciddi sosyal kırılmalar yaşadığı salgın döneminde biz sadece milletimizin huzurunu teminat altına almakla kalmadık. Bu kriz döneminde vefa timleri gibi uygulamalarla güvenlik teşkilatlarımızın, vatandaşlarımıza geniş bir alanda hizmet vermesini sağladık” şeklinde konuştu.

"FETÖ’den temizlemekle kalmadık kapasitelerini arttıracak reformlar gerçekleştirdik"

“Güya medeni, güya insan hakları savunucusu Avrupa’nın denizlerde ölüme terk ettiği sığınmacıları kurtararak tüm dünyaya vicdan ve ahlak dersi verdik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabii bu tablonun ortaya çıkmasında güvenlik kurumlarımız 15 Temmuz’un ardından gerçekleştirdiğimiz reformların önemli bir etkisi vardır. Güvenlik kurumlarımızı sadece FETÖ’den temizlemekle kalmadık kapasitelerini de fevkalade arttıracak reformlar gerçekleştirdik. Rütbeli ve memur seviyesindeki personel eksiğini hızla tamamladığımız çarşı ve mahalle bekçiliğini ihya ettiğimiz atamasından tayinine kadar tüm süreçlerini şeffaf bir hale getirdiğimiz polislerimize İçişleri Bakanlığımıza bağlayarak kırsalımızı kendilerine emanet ettiğimiz eğitiminden teçhizatına kadar her alanda yeniden yapılandırdığımız jandarmalarımıza yine İçişleri Bakanlığına bağlayarak kolluk kuvveti vasfını güçlendirdiğimiz önemi giderek artan denizlerimizin güvenliğini sağlayacak şekilde desteklediğimiz sahil güvenlikçilerimize elbette farklı sorumluluk alanlarına sahip güvenlik kuvvetlerimizin ahenk içinde çalışmasını sağlayan İçişleri Bakanlığımızın tüm mensuplarına, şahsım ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte milletimizin huzurunu daim eyleyerek büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Zaman zaman özellikle polislerimizin üzerine gelindiğini, ithamlarla zar altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirinin eline aldırmayın. Sadece ve sadece vazifenize odaklanın. Cumhurbaşkanı olarak görevini hukuk içinde yürüten meşruiyet çizgisinden ayrılmayan her kamu görevlisi gibi polislerimiz ile personellerinin önemli bir kısmını profesyonelleştirdiğimiz jandarmamızın ve sahil güvenlik personelimizin de sonuna kadar yanındayım. Bir kez daha Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri Ramazan-ı Şerif’e kavuşturduğu gibi Ramazan Bayramı’na da kavuşturmasını niyaz ediyorum. Her meslektaşlarımıza, sevdiklerinizle, ailelerinizle birlikte hayırlı, huzurlu bir ömür diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla, selamlıyorum" ifadelerini kullandı.