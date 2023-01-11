Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörden temizleyerek emniyetli hale getirdiğimiz bölgelere şimdiye kadar ülkemizden yaklaşık 550 bin sığınmacı geri dönmüştür."

- "İnsanların en temel hakları göz göre göre çiğnenmeye devam ediyor. Suriye’den Filistin’e kadar dünyanın birçok yerinde insan hak, hürriyet ve haysiyetini hiçe sayan ağır ihlallere sürekli yenileri ekleniyor."

- "Bugün NATO’da, Avrupa Konseyi’nde veya Birleşmiş Milletler çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler Türk adaletinden kaçan bazı haydutların sığınağı haline dönüşmüştür"

- "252 vatandaşımızı katleden FETÖ’nün ele başı ABD’deki malikanesinden örgütünü yönetmeye devam ediyor"