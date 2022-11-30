Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan, masanın etrafındakilere gülücük dağıtan ucube bir teklif çıkarttılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan:” Bunların güçlendirmiş parlamenter, demokrasi sistem palavralarına aldırmayın buradan bir şey çıkmaz, buradan bol bol masadan toplanıp dağılmak çıkar. Eski Türkiye ipiyle indikleri kuyudan çıkarta çıkarta terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan, masanın etrafındakilere gülücük dağıtan ucube bir teklif çıkarttılar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Yapılacak istişarelerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan,” 20 yıldır yapageldiğimiz gibi milletimizin her beklentisini hayata geçirerek Türkiye’yi huzurlu ve müreffeh bir geleceğe hazırlıyoruz. Milletimizin her beklentisini hayata geçirerek Türkiye’yi huzurlu ve müreffeh bir geleceğe hazırlıyoruz. Ülkemize bu güne kadar kazandırdığımız kalkınma atılımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye’sine adım adım yaklaşıyoruz. Dün YİK toplantısında ifade ettiğim gibi son 2 ayda açılışını yaptığımız projelerin her biri tek başına abide .Pendik, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı ile İstanbul trafiğine yeni bir nefes borusu açtık. Küçükkuyu Ayvacık yolu Asos ve Troya Tünelleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte Marmara’dan Ege ve Akdeniz’e ulaşımı biraz daha kolaylaştırdık. Malatya Hekimhan yoluyla İç Anadolu ile Doğu Anadolu arasındaki ulaşım hatlarını güçlendirdik. Diyarbakır Güneybatı Çevre Yoluyla Şanlıurfa Mardin güzergahındaki trafiği rahatlattık. TOGG Fabrikasıyla ülkemizin ilk yerli ve milli aracının seri üretim heyecanını yaşadık. Gaziray ile Gaziantep’in şehir içi ulaşım sorununu çözdük. Batman Hasankeyf Tüneli ile Ilısu Barajı’ndan etkilenen bölgelerimizdeki yerleşimlerimizi birbirine bağladık. Ülkemizin en büyük Dünyanın 5. Büyük barajı Artvin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralini yerleşimi ve yollarıyla hayata geçirdik. Konya üzerinden Akdeniz’e daha hızlı ve güvenli erişilmesini temin ettik. Aselsan Silah Sistemleri fabrikasıyla savunma sanayimizi güçlendirdik. İlk evim, ilk işyerim projesi ile 50 bin konut, 1 milyon altyapılı arsa 50 bin işyerini ülkemize kazandıracak adımı attık. Şehirlerimizdeki organize sanayi bölgelerinde 50 fabrikayı, 100 fabrikayı anı anda hizmete açtık. Alevi Bektaşi kardeşlerimizin Cumhuriyet tarihi boyunca çözüme kavuşturulmamış taleplerini hayata geçirecek düzenlemeleri gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı Programımızla milletimize Cumhuriyetimizin yeni asrına çok daha büyük hayaller ve heyecanlarla gireceği bir umut ışığı yaktık. Uluslararası alandaki temaslarımızı, buradan ülkemiz adına elde ettiğimiz faydaları, şehirlerimize kazandırdığımız küçüklü büyüklü yatırımları saymıyorum bile. Ekonomi, diplomasi, öbür tarafta terörle mücadele bir diğer tarafta mülteci sorunu konusu. Bu dört ana başlığı her şeyden önce biz, başardık , başarıyoruz ve başaracağız “ açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta 5. 9 şiddetinde depremle sarsılan Düzce’yi genel hayata etkili deprem bölgesi ilan ettiklerini duyurdu.

Büyüme rakamlarıyla ilgili veriler paylaşan Erdoğan, 2022 yılı, üçüncü çeyrek büyümesi, 3, 9 olarak açıklanırken 2. Çeyrek büyümesi de 7. 7 olarak yukarı yönlü revize edildi. Küresel düzeyde resesyon endişesinin giderek arttığı bir dönemde Türkiye’nin büyümesini sürdürmesi çok kıymetlidir. İnşallah 2022 ‘yi dünyaya göre rekor bir düzeyle kapatarak 2023’e iyi bir giriş yapacağız. AK Parti iktidarları döneminde ülkemizin yaşadığı en bariz değişimlerden biri yatırım, eser, hizmet algımızın çıtasının fevkalade yükselmiş olmasıdır. Bizim toplu açılışlarımız içinde tek başlık olarak geçen herhangi bir yatırımın dahi yanına yaklaşamayacak işleri anlata anlata bitiremeyenler aslında nasıl komik bir duruma düştüklerini farkında değillerdir” diye konuştu.

2023 yılında da yatırımların , projelerin devam edeceğini ifade eden Erdoğan,”Geçmişte sadece bu iki aylık eser ve hizmet bilançomuz hükümetleri, on yıllar boyunca iktidarda tutmaya yetiyordu. Biz tüm bunları iki aya sığdırıyoruz. 2023’ün her günün her ayını da böyle dolu dolu geçireceğiz. Türkiye’nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz. Bunun için küresel ve bölgesel krizlerin yol açtığı sorunların tek çözüm adresi Cumhur İttifakıdır, AK Parti’dir diyoruz. Bunun için derdimin dermanı çaresi belli, yarın değil hemen şimdi, doğ ey güneş, başlasın Türkiye Yüzyılı diyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılımcılara seslenen Erdoğan,” Sizlerden bugüne kadar ülkemize sağladığımız kazanımlar hem bugünkü sorunların yegane çözüm adresi olduğumuzu milletimize anlatmanızı istiyorum. Bununla kalmayıp aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına dair hayallerimiz i bıkmadan usanmadan insanımızla paylaşmanızı sizlerden özellikle bekliyorum. Yaptıklarımız ve yapacaklarımızla doğru şekilde bilgilendirmediğimiz her bir kardeşimizin muhalefetin yalan ve iftiralarının hedefi haline geleceğini unutmayalım. Seçim yaklaşıyor, Bay Kemal göreceksiniz tamamen bir yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak. Bu yalanları yine duyacaksınız , göreceksiniz. Vizyonumuzla hayallerini zenginleştirmediğimiz her bir insanımızın muhalefetin sürekli karamsarlık pompalayan hezeyanlarının girdabına katılacağını aklınızdan çıkarmayın. Her geçen gün daha artan bir tempo ile milletimizle aramızdaki gönül köprülerini tahkim etmeliyiz, güçlendirmeliyiz, kapısına gittiğimiz, selam verdiğimiz elini tuttuğumuz insanlarda bize karşı küslük varsa barıştırmalıyız. Kırgınlık varsa onarmalıyız. Bezginlik varsa umut vermeliyiz. Korku varsa güven aşılamalıyız. Nefret varsa sevgiyle, tedavi etmeliyiz. Muhabbet varsa şükranla değiştirmeliyiz. Onu derin hale getirmek aradaki muhabbeti daha da zenginleştirecektir. Sıkıntı varsa gidermenin yollarını aramalıyız. Ne yapıp edip her bir ferdi ile 85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız. Bunu kendimizden ziyade evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız. İl teşkilatlarımızın seçime kadarki asli vazifesi sahayı en küçük bir boşluğa meydan vermeden bu tarihi sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmek” açıklamasında bulundu.

“Sistem palavralarına aldırmayın buradan bir şey çıkmaz”

6’lı masa tarafından hazırlanan güçlendirilmiş parlamenter sistem Anayasa Değişikliği önerisi ile ilgili konuşan Erdoğan,” Bunların güçlendirmiş parlamenter, demokrasi sistem palavralarına aldırmayın buradan bir şey çıkmaz, buradan bol bol masadan toplanıp dağılmak çıkar. İranlıların bir atasözü var. Oturdular konuştular, dağıldılar. Bunların durumu bu. Türkiye yeni yönetim sistemi ile birlikte işin ruhuna uygun şekilde siyasette iki ittifaklı bir görünüm kazanmıştır. Cumhur İttifakı, ilkeleri ve tarafları gayet net bir ortak hedef birlikteliği olarak milletimizin huzurundadır. Buna karşılık diğer ittifak ise 6’lı masa olarak kamuoyuna çıkmakla birlikte henüz önünde arkasında kimlerin olduğu hangi amaçlarla kurulduğu bilinmeyen amorf bir yapıdır. Bu ittifaka en başından beri kendileriyle eser ve hizmet siyasetinde vizyonda, programda, projede yarışmak istediğimizi söyledik ama bunlar karşımızda Tek vaatleri Türkiye’yi eski günlerine döndürmek olan omurgasız arkayık bir proje ile çıktılar” dedi.

Geçmişte kurulan kısa süreli hükümetlerin ülke için kayıplara yol açtığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Biz, AK Parti Kurulana kadar Türkiye’de neler görmedik ki. 8 aylık hükümetler gördük. Bir yıllık hükümetler gördük, bunlar bu kadar kısa sürede kuruldular , dağıldılar. Benim milletim bunları biliyor. Bu koalisyonlardan bu ülkeye fayda gelmedi. Netice alamadık. Öyleyse unutmayın; mümin bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Biz bir daha sokulmak istemiyoruz. AK Parti iktidarlarıyla 20 yıldır istikrar var, güven var, güçlü devlet var. Biz bunu sağladık. Dikkat ederseniz bugüne kadar ne CHP’den ne de şürekasından ülkenin herhangi bir derdine derman, milletin herhangi bir yarasına merhem olacak hiçbir söze, hiçbir teklife, adıma rastlanmadı. Dünyanın en doğru, en güzel, en şahane işini de yapsak bizi takdir etmeyeceklerini alenen parlamentoda söylediler mi söylediler.” değerlendirmesini yaptı.

6’lı masanın açıkladığı Anayasa metnini incelediğini ifade eden Erdoğan,” Bunlar bu kadar beceriksiz. Alenen bunları söyleyenler becerebildikleri tek iş var Anayasa değişikliği metni açıklamak oldu. Eski Türkiye ipiyle indikleri kuyudan çıkarta çıkarta terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan, masanın etrafındakilere gülücük dağıtan ucube bir teklif çıkarttılar.. Biz gözden geçirdim. Masanın etrafındakiler, artı masanın altındakiler. Bunlara ne verirsek mutlu olurlar, memnun olurlar buna çalışmışlar. Baştan aşağıya incelediğinizde bunu görürsünüz. Birisinin derdi kapanan belediyeleri Öbürünün derdi hazine yardımları azmış dolayısıyla hazine yardımlarını en az 1’ e çekip herkes buradan nasibini alacakmış. Bunu yapmak suretiyle oy toplayacaklarını zannediyorlar. Benim milletim bunu yutmaz. Benim milletim bu ülkeye, bu millete ve bu devlete ne gelecek buna bakar” dedi.

Türkiye ekonomisinin güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,” Ekonomide Türkiye bir kalkınmanın içindeyse üçüncü çeyrekte de 3. 9’u yakalayarak G-20 ülkeleri arasında ilk beşin içinde yer alıyorsa bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye güçleniyor. Türkiye’nin yürüyüşünü durdurmak mümkün değil. Bununla kalmıyoruz. Biz vatandaşımıza, halkımıza özellikle mağdur olmayacak şekilde ekonomik desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ancak, burada tabi, ciddi bir sorun yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fiyat İstikrar Komitesi kurularak yaşanan fiyat farklılıklarının önüne geçileceğini ve sıkı bir takip yapılacağını ifade eden Erdoğan,”Özellikle medya yatıyorlar kalkıyorlar, bazı isimleri ekrana çıkarmak suretiyle oradan markette market yaptıkları iş bu. Bu marketlerle ilgili gerek zincir marketlerde, gerek diğer marketlerle alakalı işte fiyatlar birisinde şöyle, birisinde böyle. Söyledikleri bu. Bu hafta yaptığımız kabine toplantısında arkadaşlarımıza söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere Kontrollerimizi daha da sıklaştıracağız, daha da farklı hale getireceğiz. Özellikle de fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız.Fiyat istikrar Komitesi’nin kurarak fiyat istikrar komitesiyle bunların takibini yapacağız. Muhalefetin açıkladıkları değişiklik teklifleri insanların gerçek sorunlarına çözüm getirmek yerine 6’lı masanın taraflarının siyasi çıkarlarını koruma ve halka tepeden bakan seçkinci zihniyeti yansıtan bir içeriğe sahiptir. Orada şimdi sıfır virgüllü olanlar var. Bir olanlar var. Onlara da diyorlar senin sıfır. Şu kadar ama yapacağımız bu değişiklikle sana da bir kıyağımız olacak. Dolayısıyla burada el ele verip yola devam edeceğiz Yaptıkları iş bu. Cumhur İtifakı’nın böyle bir sorunu yok. Cumhur İttifakı millete hizmet yolunda daha neler yapabiliriz bunun gayreti içinde” şeklinde konuştu.

“ Biz ülkemizi darbe anayasa ayıbından kurtararak özgürlükçü sivil bir anayasaya kavuşturmak için epeydir uğraşıyoruz” diyen Erdoğan şunları kaydetti;

“ Yaptığımız tekliflerin önü ya meclis safhasında çıkmaza sokularak ya da görmezden gelinerek kapatıldı. Bunların gittikleri yer her zaman Anayasa MahkemesiYeni düzenlemede Cumhurbaşkanı herhangi bir iade vesaire yapamayacak. Cumhurbaşkanı niye var. Bunların hazırladıkları tezgah böyle. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde böyle bir anlayış var mı? yok . Çok partili demokraside biz bunları yaşadık. Bir şey daha gerekiyor. Birilerine başbakanlık vermeleri lazım. Başbakanlık verme noktasında başkanlık sisteminde bu yok. Birileri de başbakanlık bekliyor. Öyleyse çok partili parlamenter sistemde başbakan bir yere koyabiliriz. Anlayış bu. Hayırlı olsun. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bunca tartışmanın ardından ortaya konan teklif metni CHP ve masa arkadaşlarının ülkenin ve milletin geleceğine dair hiçbir hayallerinin, vizyonlarını, hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir.”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan,” Ayın 3’ünc açıklama yapacakmış .Bay Kemal, biz de Şanlıurfa’dayız. Biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Sen açıklamanı yaparken fırsat bulursan bizi de takip et. Bak bakalım Şanlıurfa’dan ses nasıl geliyor. Sendeki sese benziyor mu benzemiyor mu? Kendi içinde sayısız çelişki barındıran tek bir vizyon ışıltısı bile taşımayan bu metni tartışmak abesle iştigaldir. Vizyon Şanlıurfa’da. Biz Kılıçdaroğlu’nun iddialı sözlerine bakarak nihayet vizyonlarımızı Konya’da Gaziantep’te Artvin’de gösterdik. TOGG’da gösterdik. T’a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanına Sanayi ve Teknoloji Bakanımı da yanına alacaksın. Netice itibari : Önümüzdeki tek somut gerçek bizim “Türkiye Yüzyılı” onların da “Eski Türkiye” dediğidir. Ortadaki tek hakikat bizim ülkemizi bölgesel ve küresel liderliğe taşımayı onların ise yönetilemeyen bir Türkiye’yi taahhüt ettiğidir. Milletinde il ittifak ortaklarının ihtiyaçları için anayasa hazırlayan bir kafanın yönetime gelirse ülkeyi nasıl bir felakete sürükleyeceğini düşünmek bile istemiyoruz. Aslına bakılırsa bunların derdi ülkeyi yönetmek değil devletin imkanlarını kendi aralarında paylaştıracak paravan bir şirket kurmaktır, düşündükleri bu. Size biz paravan şirket kurdurmayız” dedi.

Erdoğan AK Parti Teşkilatına sahada etkin bir şekilde çalışmaları talimatını da verdi. Erdoğan,”İlkeler yerine çıkarların buluştuğu böylesine arzı bir yapı ile Türkiye Güney sınırlarını taciz eden terör örgütleriyle nasıl mücadele verebilir. Akdeniz’deki diplomatik ve ekonomik menfaatlerini nasıl koruyabilir. Rusya Ukrayna Savaşı’ndaki engeli rolünü nasıl yürütebilir. Avrupa ve ABD ile ile ilişkilerini nasıl eşit düzeyde sürdürebilir. Bunların kafasıyla diplomasi olur mu? Olmaz. Ege’deki deniz ve hava sahalarıyla ilgili haklarını nasıl savunabilir. Egemenlik haklarına yönelik saldırılarla nasıl başa çıkabilir. Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını nasıl bozabilir. Geleceğine ilişkin umutlarını bunlar nasıl hayata geçirebilir. Özetle bu kifayetsiz muhterislerle ülke nasıl yönetebilir. Milletimiz elbette bu tabloyu görüyor, değerlendiriyor. Bize düşen karşımızdaki ittifakın “millet” ifadesinin altına gizlemeye çalıştığı gerçek yüzünün ortaya çıkması için çalışmaktır.Açın bakın anayasa tekliflerine bunlarla ilgili en küçük bir şey var mı? Böyle bir dertleri, niyetleri, gayretleri de yok. Milletimiz bu ülkeyi Cumhur İttifakı seçimlerde başarısız olsun, AK Parti iktidardan gitsin Erdoğan kaybetsin de sonra ne olursa olsun diyen bir zihniyete asla teslime etmez. Kendisinin ve evlatlarının geleceğini düşünen hiçbir vatandaşımız bunlara itibar etmez, sadece gülüp geçer. Aslına bakılırsa sadece iktidarın hayalini kurarak kıyısından köşesinden yakaladıkları yetkileri, hoyratça kullanarak sergiledikleri kibir, nobranlık, küstahlık bile CHP ve şürekasının maskesini düşürmeye yeterlidir. Seçim gününe kadar göstereceğimiz gayretle bu maskeyi tamamen indirmiş, kirli hırsları, riyakarlıkları, sinsi hesapları hep beraber ortaya dökmüş olacağız. AK Parti milletin kurduğu, milletimizin iktidara getirdiği, verdiği her mücadelede yanında yer aldığı bir partidir. Bizler milletimizin asil sahibi olduğu bu partinin sadece emanetçileriz. Sandıklara , iyi sahip çıkacağız. Bu işin bugüne kadar en başaralı partisi AK Parti’dir bundan sonra da bu başarıyı devam ettirmeliyiz. Milletten umudunu kesenlerin sandık üzerinden oynamaya kalkacakları oyunlara karşı dikkatli olacağız. Sandık kurulu üyelerimizle mahalle temsilcilerimizle teker teker bir araya gelerek en küçük eksikliğe , aksaklığa meydan vermeyeceğiz. Türkiye2nin ve milletimizin düşmanları da boş durmuyor, onlar da kendi mecralarında 2023’e hazırlanıyor. Son dönemde partimize yönelik kumpasların ülkemize yönelik saldırıların, sınırlarımıza yönelik tacizlerin artmasının arkasındakilerden biri 2023 ‘ü şekillendirme planlarıdır. Biz, Önce Rabbimizin yardımına güveniyoruz. Biz milletimizin desteğine, mazlumların duasına güveniyoruz “ açıklamasını yaptı.

( HK-