Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız”

TRT World Forum’una katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Binlerce tır silah, mühimmat araç ve gereç ülkemin güneyinde Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Bunu gönderen ülke bakıyorsunuz NATO’da beraber olduğumuz ülke. NATO’da biz seninle beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah, mühimmatı nasıl gönderirsin?" dedi.