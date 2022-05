Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO’ya girmesine evet diyemeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, “Şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu bu terör örgütlerini bırakın kabullenmeyi kendi parlamentolarında bunlara konuşmalar yaptırıyorlar. Kendi parlamentolarında bunlara yer veriyorlar, imkanlar sağlıyorlar. Silah, mühimmat temini yapıyorlar. Bunları biz biliyoruz, görüyoruz. Mağduru da biz olduğumuza göre kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO’ya girmesine evet diyemeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldı. Erdoğan namazın ardından kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque’nin ziyareti hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Kolombiya arasında ne gibi ilişkiler olabilir, neler yapabiliriz? Birinci derecede bunları görüşeceğiz. Ama bunun dışında ikinci adım, bölgesel konular olacaktır. Bu bölgesel konuların içerisinde, şu anda dünyada bu bölgesel konuların başını çeken Rusya - Ukrayna meselesidir. Bunları görüşme imkanımız olacak. Bir diğer önemli konu da dünyada terörün farklı boyutları var. Bunlardan en önemlisi uyuşturucu kaçakçılığıdır. Bunları görüşme imkanımız olacak. Kolombiya Devlet Başkanı’nın da buraya ziyareti uzun yılların ardından, böyle bir görüşmeyi yapacağız. Onun için görüşmeden sonra da zaten ikili olarak yapacağımız açıklamalar olacaktır” dedi.

“PKK’yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylüyorlar. YPG’yi terör örgütü olarak niye kabul etmiyorsunuz?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her şeyden önce terörle mücadele sathi bir kavram değildir. Kuşatıcılığı çok çok geniştir. Bizim PKK ile mücadelemiz, aynı zamanda hepinizin bildiği gibi aslında Avrupa Birliği’nin PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmesine ayrı bir kılıf uydurdular. PKK’yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylüyorlar. E peki öbür tarafta YPG’yi terör örgütü olarak niye kabul etmiyorsunuz? Bunları en iyi bilen onlar değil, biziz. YPG kesinlikle PKK’nın bir farklı doğurduğu terör örgütüdür. Şu anda bunları Avrupa Birliği olduğu gibi dünyada da aynı şekilde, hatta Amerika bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde, başta Almanya olmak üzere Hollanda’sında da, İsveç’inde de, Finlandiya’sında da, Fransa’sında da hepsinde bu terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor mu? Yapıyor. Ve bu gösterilerle birlikte de oralarda bunlar terör estiriyor mu? Estiriyor. Ve bu ülkelerin yönetimleri bunlara her türlü güvenceyi veriyor mu? Maalesef veriyor. Bunları biz kendilerine defaatle uluslararası toplantılarda anlattığımız gibi ikili görüşmelerde de bunlara hep ifade ettik. Anlattık, belgeler sunduk. Bütün bu video kayıtlarını kendilerine göstermek suretiyle “bakın bunlar terör örgütüdür ve bu terör örgütünün de işledikleri suçlar ortadadır.” Türkiye’de yıllar yılı biz bunlarla bu mücadeleyi sürdürdüğümüz gibi, bu mağaralardaki bütün odaklanmaları, Kandil’i kendileri için bir merkez haline getirmeleri herhalde PKK ve YPG’nin artık inkar edilemez terör estirmeleridir. Ama ne yazık ki batı bunları hala gizliyor, örtüyor. Başta Almanya olmak üzere, İsveç’te, Finlandiya’da, her türlü yürüyüşleri yapıyorlar. ‘Verin bize bu teröristleri’ dediğimiz zaman da, bu teröristleri bize ne yazık ki bugüne kadar vermediler, vermiyorlar. Biz de bu işi en iyi bilen takip eden olduğumuza göre gereği neyse bunun gereğini de yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu bu terör örgütlerini bırakın kabullenmeyi, kendi parlamentolarında konuşmalar yaptırıyorlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Hollanda Başbakanı’yla geniş bir görüşme yaptık. Yarın aynı şekilde yine İngiltere’nin, Finlandiya’nın görüşme talepleri var. Onlarla görüşmelerimiz olacak. Bütün bu görüşmeleri biz aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz. Ama açık ve net söylediğimiz nedir? Her şeyden önce bu terör örgütlerinin bütün belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre, ve bunun mağduru da biz olduğumuza göre, lütfen NATO’nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak NATO’nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO’ya böyle bir terör örgütünün alınmasına da biz evet diyemeyiz. Bunu İsveç için de aynen düşünüyorum. Aynı şekilde Finlandiya için düşünüyorum. Şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu bu terör örgütlerini bırakın kabullenmeyi kendi parlamentolarında bunlara konuşmalar yaptırıyorlar. Kendi parlamentolarında bunlara yer veriyorlar, imkanlar sağlıyorlar. Silah, mühimmat temini yapıyorlar. Bunları şimdi biz biliyoruz, görüyoruz ve bütün bunları, mağduru da biz olduğumuza göre kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO’ya girmesine biz evet diyemeyiz” dedi.