Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terör örgütleri özellikle Suriye’nin kuzeyinde rahat durmuyor. Soçi olsun, Astana olsun; verilmiş kararımız var. Sınırımızdan 30 kilometre güneyde rahatsız edildiğimizde bu bizim güvenlik koridorumuzdur. Bu koridorda her türlü adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terör örgütleri özellikle Suriye’nin kuzeyinde rahat durmuyor. Soçi olsun, Astana olsun; verilmiş kararımız var. Sınırımızdan 30 kilometre güneyde rahatsız edildiğimizde bu bizim güvenlik koridorumuzdur. Bu koridorda her türlü adımı atarız.”