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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir.”
Politika 03.01.2022, 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir.”