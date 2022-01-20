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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennimiz odur ki Putin’le Zelenskiy’i bir araya getirebilmek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin, “Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması, bunlar bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz odur ki sayın Putin’le Zelenskiy’i bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek" dedi.

Politika 20.01.2022, 20:25 20.01.2022, 21:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennimiz odur ki Putin’le Zelenskiy’i bir araya getirebilmek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin, “Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması, bunlar bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz odur ki sayın Putin’le Zelenskiy’i bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Dostumun bugünkü ziyaretini ezber bozan nitelikteki bu politikalarının yansıması olarak görüyorum"

Bukele’nin Türkiye’ye devlet başkanı düzeyinde yaptığı ilk resmi ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu tarihi ziyaretin Türkiye El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. El Salvador’un son dönemde dış politikada ufkunu genişletmek için attığı adımları biz de yakından takip ediyoruz. Değerli dostumun bugünkü ziyaretini ezber bozan nitelikteki bu politikalarının yansıması olarak görüyorum. Aile kökleri Filistin’e dayanan ve ülkesinde El Turco olarak tanınan Bukele’nin ülkemizi ziyareti bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Kendisin göreve gelmesiyle ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen El Salvador’un Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılı bugün Dışişleri Bakanlarımız tarafından yapıldı" dedi.

"Ticaret hacmimizi 5 yıl içinde 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz"

Türkiye’nin El Salvador’da kısa süre içinde bir elçilik açacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “San Salvador büyükelçiliğimizi en kısa sürede hizmete açacağız. Bugün Dışişleri Bakanıma gerekli talimatı verdim. Sayın başkan bize en uygun yerde büyükçe bir yer hazırlayacaklar, orayı kiralamak suretiyle biz de büyükelçiliğimizi açacağız. Açılış sebebiyle iade-i ziyaretimizi El Salvador’a gerçekleştireceğiz.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz salgına rağmen son dönemde ciddi sıçrama yaşadı. 2020 yılında 27 milyon doları aşan hacmimiz geçtiğimiz sene 50 milyon dolara yaklaştı. Yüzde 80 civarındaki bu artış esasen potansiyelimizin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Bu rakamı dolayısıyla ilk etapta 100 milyon dolara önümüzdeki 5 yıl içinde 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Sayın Başkanın El Salvador’u bölgesinin lojistik merkezine dönüştürme vizyonunu biz de destekliyoruz"

İmzalanan, ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmasının bu bakımdan önemli bir araç teşkil edeceğini kaydeden Erdoğan, “Çifte vergilendirmenin önlenmesiyle, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının müzakerelerini en kısa sürede tamamlayacağız. Sayın Başkanın El Salvador’u bölgesinin lojistik merkezine dönüştürme vizyonunu biz de destekliyoruz. Hayata geçirmeyi planladığı tüm yatırımlarda Türk firmalarının altyapı ve üstyapıda gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettik. El Salvador’un Kalkınma projelerine desteğimizin devam edeceğini vurguladık. Görüşmelerimizde Orta Amerika özelinde bölgesel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile ilişkilerimiz çok boyutlu dış politikamızın temel sütunlarından birini teşkil ediyor" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 15 sene önce bölgede yalnızca 6 olan diplomatik misyon sayısının bugün 17’ye yükselmiş durumda olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarın İstanbul’da El Salvador dahil bölge ülkeleriyle ilişkilerimizin tarihine ışık tutacak önemli bir sergiyi açacağız. Türkiye -El Salvador arasında dostane ilişkilerin işbirliğine büyük katkı sağlayan sayın Bukele’ye teşekkür ediyorum. Toplantılarımız aldığımız kararların ve imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Belki El Salvador’un ilk uydusu Türk teknolojisi sayesinde olacak"

El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele ise Türkiye’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Biz Türkiye tarihini ve Türk halkını gerçekten takdir ediyoruz. Türk insanının bir gün dünyayı fethettiğini biliyoruz uzunca bir süre boyunca. O ruh her bir Türk vatandaşının içinde mevcut o ruh tekrar büyüyor. 20 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil Türkiye tekrar büyüyor. Bugün bunu ekonomide, ihracatta görebilirsiniz Türk ürünlerinin her yere ihraç edildiğini biliyoruz. Yüzde 80 büyümek her zaman zordur. Bizim için 500 milyonluk bir büyümeyi, 5 yılda 500 milyona ulaştırmak çok zor değil. Türkiye’nin ürünlerini, kültürünü ülkemizde görüyoruz. Herkes Türk Kültürünü, Türk tarihini, Osmanlı İmparatorluğunu tanıyor El Salvador’da. Bunun sebebi Türkiye’nin hızlı büyümesi. Bu da sayın Erdoğan sayesinde gerçekleşti. Sizin güçlü ruhlu insanlarını var ama bir lidere de ihtiyacını var. İyi bir lideriniz var. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bu şekilde ağırlandığımız için çok memnunuz. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik ikili görüşmelerimizde. Heyetler arası görüşmelerde de Çok güzel konulardan bahsettik. El Salvador bölge için lojistik bir yer olabilir ama inşaat enerji yatırıma değindik. Deniz limanları savunma sanayi bu konulara da değindik. Gerçekten çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Bunlar başlangıç yarın başka şirketlere görüşeceğiz. Bütün bu şirketlerle görüştükten sonra başka şirketlerle görüşeceğiz. Belki El Salvador’un ilk uydusu Türk teknolojisi sayesinde olacak. Bu büyük bir başlangıç El Salvador gibi küçük bir ülke için büyük bir başlangıç" açıklamasını yaptı.

"Türkiye çok büyüyor, şu anda güçlü ama ileride daha büyük güç olacak"

Türkiye’nin son20 yılda çok büyük bir büyüme yakaladığını kaydeden Bukele, "Biz bunu biliyoruz Türkiye çok büyüyor. Şu anda güçlü ama ileride daha büyük güç olacak. Dünya için önemli olacak. Biz de onların yanında olmak istiyoruz. Biz bu büyümenin bir parçası olmak istiyoruz ve ona eşlik etmek istiyoruz. Biz hep tek kutuplu çalıştık biz ABD’ye baktık. ABD ticari ortağımız, bizim için önemli ama bizim için başka yönlere bakmak da önemli baktığımız yön Türkiye" şeklinde konuştu.

"El Salvador’a en yakın zamanda iade-i ziyareti gerçekleştireceğiz ve böylece iş adamlarımızın da orada çok daha aktif duruma gelmesini temin edeceğiz"

İmzalanan anlaşmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El Salvador’la Ankara Üniversitemizin yapacağı bir anlaşmayla, bunu gençlerimiz için de ciddi bir sıçrama olarak görebiliriz. Yarın sayın başkan TUSAŞ’ı ziyaret edecek. TUSAŞ’ı ziyaret etmek suretiyle de bizim savunma alanındaki attığımız adımların adeta orada, yerinde görmek suretiyle ne gibi müşterek adımlar atabiliriz, bizler ne gibi destek verebiliriz, bunu görme fırsatı yakalayacaklar. El Salvador’a en yakın zamanda iade-i ziyareti gerçekleştireceğiz ve böylece iş adamlarımızın da orada çok daha aktif duruma gelmesini temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Temennimiz odur ki sayın Putin’le Zelenskiy’i bir araya getirebilmek "

Rusya ve Ukrayna krizine yönelik açıklamada bulunan Erdoğan şunları kaydetti:

“Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması, bunlar bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz odur ki sayın Putin’le Zelenskiy’i bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek sayın Putin’in Türkiye ziyareti gerekse benim Ukrayna ziyaretim, bunları çok önemsiyoruz. Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var. Sayın Putin’le olan görüşmeleri de devam ettireceğiz. Ama bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, hakim olsun, bölgede bunun dışında farklı, olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin."

Türkiye ve El Salvador arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bukele huzurunda ticaret, eğitim, ekonomi ve savunma sanayi alanlarında çeşitli işbirliklerini kapsayan 6 anlaşma imzalandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı ’Nayib Bukele’ye Dünya Beşten Büyüktür ’kitabını imzalayarak hediye etti.

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