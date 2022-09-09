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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere, Fransa, Rusya satıyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere, Fransa, Rusya satıyor.”

Politika 09.09.2022, 14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere, Fransa, Rusya satıyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere, Fransa, Rusya satıyor.”

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