Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarıyla onur yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temel hedefimiz 21. yüzyılı barış, refah ve istikrar yüzyılı olarak inşa etmektir" dedi.