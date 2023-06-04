Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel hedefimiz 21. yüzyılı barış, refah ve istikrar yüzyılı olarak inşa etmektir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarıyla onur yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temel hedefimiz 21. yüzyılı barış, refah ve istikrar yüzyılı olarak inşa etmektir" dedi.
Politika 04.06.2023, 00:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarıyla onur yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temel hedefimiz 21. yüzyılı barış, refah ve istikrar yüzyılı olarak inşa etmektir" dedi.