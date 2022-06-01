Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tel Rıfat ve Münbiç’i teröristlerden temizliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca:

"Bizim yaptığımız her eser gibi İstanbul’daki millet bahçesine çamur atan Kılıçdaroğlu, Van’da terör örgütünün ağzından konuşarak aklınca Kandil’e selam çakıyor. Van’ın dışlanmışlığından, terk edilmişliğinden söz ederken bu şehri 2011’deki depremin ardından adeta sıfırdan, yeniden inşa ettiğimizden bile adamın haberi yok. O depremden sonra Van’ın ne halde olduğunu biliyor musun sen Bay Kemal? Acaba sen ondan sonra kaç defa Van’a gittin, kaç kere Erciş’e gittin, kaç kere Edremit’e gittin, kaç kere acaba Van’ın merkezini dolaştın? Bugüne kadar biz Van’a kesin rakam vermeyim en az 35 milyar harcama yaptık." dedi.