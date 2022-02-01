Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’in neden Samsun’a verildiğini açıkladı: “Bu yılın en favori şehri Samsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST’in neden Samsun’a verildiğini açıklayarak, “Bu yılın en favori şehri Samsun. Samsun’da inşallah muhteşem bir TEKNOFEST gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da gençlerle bir araya geldi. Samsunlu bir genç, TEKNOFEST 2022’nin Samsun’da yapılacak olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Bunun üzerine de Erdoğan, “TEKNOFEST’in başında bizim damat Selçuk Bayraktar var. Selçuk Bayraktar nereli? Sürmeneli. Diğer damat da Çaykaralı. Dolayısıyla bu yıl ki TEKNOFEST’i nerede yapalım diye istişareyi benimle yapınca, bu yılın en favori şehri olsa olsa Karadeniz’de Samsun olur dedik. Samsun’da yapılacak olan TEKNOFEST’te istiyoruz ki Doğu Karadeniz’i ve batıyı tamamen Samsun’da inşallah toplayalım. Muhteşem bir organizasyonu Samsun’da sağlamış olalım. Onlar da bütün imkanlarını seferber edecekler. Samsun’da inşallah muhteşem bir TEKNOFEST gerçekleştirmiş olacağız” açıklamasında bulundu.