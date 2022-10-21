Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknofest kuşağı dediğimiz gençlerimiz sayesinde dünya çapında yeniliklere imza atıyoruz. Yeni yönetim sistemimizi kurarken ’Dijital Dönüşüm’ adıyla özel bir ofise yer verdik. Biz bugünü değil yarını değerlendiriyoruz" de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknofest kuşağı dediğimiz gençlerimiz sayesinde dünya çapında yeniliklere imza atıyoruz. Yeni yönetim sistemimizi kurarken ’Dijital Dönüşüm’ adıyla özel bir ofise yer verdik. Biz bugünü değil yarını değerlendiriyoruz" dedi.
Politika 21.10.2022, 14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknofest kuşağı dediğimiz gençlerimiz sayesinde dünya çapında yeniliklere imza atıyoruz. Yeni yönetim sistemimizi kurarken ’Dijital Dönüşüm’ adıyla özel bir ofise yer verdik. Biz bugünü değil yarını değerlendiriyoruz" dedi.