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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 konut kredisi sağlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Araştırmalar, 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönüş için gönüllü olduğunu gösteriyor. Suriye’de 200 bin konut inşa edeceğiz. 13 bölgede okul ve hastanesiyle bölgeler oluşturulacak.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ’ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaların Türkiye’nin en az kayıpla geride bırakması elbette birilerinde rahatsızlığa yol açıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. 1. ve 2. elleri kapsıyor. İnşaat sektörü, Mayıs itibariyle yüzde 40’ı tam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 konut kredisi sağlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Politika 09.05.2022, 20:43 09.05.2022, 20:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.