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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE TEBRİKLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE KABUL ETTİ.
Politika 29.10.2020, 13:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında tebrikleri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde tebrikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı temsilcileri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri, Ankara protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini sundu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tebrigat töreninde tokalaşma olmazken, mesafe ve maske kuralları çerçevesinde devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini iletti.
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