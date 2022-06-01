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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla TBMM’de sporcularla bir araya geldi.

Politika 01.06.2022, 17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla TBMM’de sporcularla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da eşlik etti.

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