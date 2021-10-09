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Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye için Mete Gazoz’u aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz’u telefonla arayarak anneannesi Zarife Tahmaz’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Politika 09.10.2021, 11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye için Mete Gazoz’u aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz’u telefonla arayarak anneannesi Zarife Tahmaz’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhume Zarife Tahmaz’a Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

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