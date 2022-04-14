Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Sugondhabhirom’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Büyükelçi Sugondhabhirom, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Sugondhabhirom’un eşi ve bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile kabul sona erdi.