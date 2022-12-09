Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: 'Putin'le görüşeceğim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

"Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme lüksü yoktur. İnsanlığın ortak geleceği için herkes elini taşın altına koymalıdır. Biz üzerimize düşeni samimi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz."

“Rusya-Ukrayna savaşı, bölge ve dünya için maliyetlere yol açtı. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.”

”Terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız.”