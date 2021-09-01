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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Büyükelçisi Ashrafjon Sheralievich Gulov’u kabul etti.
Politika 01.09.2021, 16:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Büyükelçisi Ashrafjon Sheralievich Gulov’u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleyen törende Büyükelçi Ashrafjon Sheralievich Gulov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Gulov’un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.