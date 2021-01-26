Cumhurbaşkanı Erdoğan, tablo için teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet korumasında yetişmiş 193 gencin, 2 bin 140 engellinin, 370 şehit yakını, gaziler ve gazi yakınlarının çeşitli kamu kuruluşlarına atamalarının yapıldığı törende kendisine hediye edilen tablo için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü törende kendisine hediye edilen tablonun fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Ve neredeyse 100 yıl sonra... Ecdadımızın sahip olduğu anlayış, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Bugün, aile ortamına en yakın şekilde oluşturduğumuz 111 çocuk evi sitesi, bin 193 çocuk evi ve 65 çocuk destek merkeziyle 13 bin 524 evladımızı geleceğe hazırlıyoruz.

İnşallah her bir yavrumuz, necip Türk milletinin şefkat ve duasıyla ülkemiz için çok başarılı ve hayırlı işlere imza atacak.

Bugün bana hediye edilen bu çok güzel tabloda emeği geçen Furkan, Nuray, Berkcan, Özüm ve Berfin yavrularımıza da şükranlarımı sunuyorum."