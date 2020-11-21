banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
iPhone 12 Türkiye fiyatları dudak uçuklatıyor
iPhone 12 Türkiye fiyatları dudak uçuklatıyor
Trump’ın oğlu koronavirüse yakalandı
Trump’ın oğlu koronavirüse yakalandı
Irak'ta sars virüsü paniği
Irak'ta sars virüsü paniği
KKTC'de hortum paniği
KKTC'de hortum paniği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan’ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Politika 21.11.2020, 00:55
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü
banner422

İSTANBUL (İHA) İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan’ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
10°
parçalı bulutlu