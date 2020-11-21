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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan’ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Politika 21.11.2020, 00:55
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İSTANBUL (İHA) İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan’ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı.
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