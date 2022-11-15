Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali’de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider, zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski’de bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.