Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye’nin kuzeyinde hedef 100 bin briket ev inşa etmek. Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız" dedi.