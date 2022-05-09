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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye’nin kuzeyinde hedef 100 bin briket ev inşa etmek. Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye’nin kuzeyinde hedef 100 bin briket ev inşa etmek. Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız" dedi.
Politika 09.05.2022, 14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye’nin kuzeyinde hedef 100 bin briket ev inşa etmek. Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız" dedi.