Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suriye’deki gelişmeleri ele almamız bölgeye rahatlama getirecektir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti çerçevesinde Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentine geldi. Putin ile bir araya geleceği Sanatoryum’a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Putin tarafından kapıda karşılandı. Liderler, ikili görüşme öncesinde basın açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Bugünkü Soçi toplantısından önce ekonomik konulardan sorumlu Rus kurum ve kuruluşlarımız davetiniz üzerine Türkiye’ye geldi. İkili işbirliğimizin tüm önemli kilit boyutlarını Türkiye’deki bu görüşmelerde ele aldılar. Görüşülmesi gereken birçok konu var. Ticaret hacmimiz bu yıl yüzde 70 oranında arttı. Hatta yılın ilk çeyreğinde 2 misli artmış bulunuyor. Bizim gerçekleştirdiğimiz birçok stratejik proje de var örneğin Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Enerji sektöründe de birtakım projelerimiz var. Türk akımı proje hattını tamamladık. Rus gazını Avrupa’ya sevk edebileceğimiz önemli boru hatlarından biri haline geldi. Türk akımı eksiksiz şekilde çalışmaya devam ediyor. Türkiye sadece doğalgaz sevk etmiyor, Avrupa’daki tüketicilere de gazımızı aktarıyor. Avrupa’daki tüketiciler, Rus gazını Türkiye’den alabildikleri için Türkiye’ye minnettar olmalılar. Türkiye’ye sıkıntı çekmeden petrol, kömür ve doğalgaz ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Tüm bunlar sizin kişisel katkılarınız sayesinde mümkün oldu”

Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına değinen Putin, “BM ve Türkiye aracılığıyla Ukrayna tahıllarının Karadeniz limanlarından sevkiyatını başlatma konusunda başarılar elde edildi. Burada alınan tedbirler için de size teşekkür etmek istiyorum. Rus gıda ürünleri ve Rus gübresi bu şekilde dünyaya açılmış oldu. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için bu çok hassas bir mesele. Gıda krizi nedeniyle ciddi problemlerle karşı karşıya gelebilirler. Bütün bu ülkeler aldığınız kararları önemsiyorlar. Tüm bunlar sizin kişisel katkılarınız sayesinde mümkün oldu. Umarım bugün ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi ile ilgili mutabakat zaptını imzalayabileceğiz. Bu, heyetlerin Türkiye’de sağladığı uzlaşılar sayesinde oldu. Suriye krizi de başta olmak üzere, bölgedeki güvenlik konularını da ele alma şansı bulacağız. Türkiye ve Rusya oradaki durumu normalleştirmek için ciddi katkılar sağlıyor” dedi.

“Heyetlerin Türkiye’deki görüşmeleri verimli geçti”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Putin ile yaklaşık 3 hafta içinde ikinci kez yüz yüze görüşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti getirerek, “Heyetlerimizin Türkiye’de yaptıkları görüşmeler de verimli geçti. Siyasi, ekonomik, ticari, bütün bu alanlarda birçok konuları ele aldılar şimdi de bizim bu konulardan sonra buna bir adeta nokta koymamız inanıyorum ki Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfayı da açacaktır. Gerek enerjide gerek son bu Karadeniz hattının, tahılda, buradan atılan adımlar, turizmde yapılan görüşmeler, ulaşımla ilgili olarak atılan adımlar ki bütün bunlarla beraber bölgedeki bazı adımların atılması, bunlar gerek heyetlerimizin yaptığı ama bizim de bugün başa baş, ikili bu görüşmeyi yapmak suretiyle Türkiye-Rusya’nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli” dedi.

“Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor”

Erdoğan, “Bir diğer taraftan tabi Suriye’deki gelişmeleri de bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor. Bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Yine bugün tabi dünyanın gözü Soçi’de, ne görüştüler, ne yaptılar, burayı takip ediyorlar. Bizim de yapacağımız bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek olan cevaplar onları belli istikamette yönlendirecektir” ifadelerini kullandı.

“Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor”

Erdoğan, “Sizin de ifade ettiğiniz gibi Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında Akkuyu konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz, onu gerçekten belli bir yerde gerçekten değerlendirerek karara bağlamamız Akkuyu’daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu’nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Zira Türkiye’nin enerji temininde yüzde 10 enerji potansiyelini Akkuyu enerji santrali halledecek. Bu konuyla ilgili olarak da etraflıca görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum. Ben bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.