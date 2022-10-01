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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Adaylarını bile çıkaramıyorlar, millet bunlara nasıl güvensin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’de sınır ötesi harekâtlarımızın başladığı günden bugüne, oluşturduğumuz güvenli bölgelere, yaklaşık 526 bin gönüllü geri dönüş oldu."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’de sınır ötesi harekâtlarımızın başladığı günden bugüne, oluşturduğumuz güvenli bölgelere, yaklaşık 526 bin gönüllü geri dönüş oldu."
Politika 01.10.2022, 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’de sınır ötesi harekâtlarımızın başladığı günden bugüne, oluşturduğumuz güvenli bölgelere, yaklaşık 526 bin gönüllü geri dönüş oldu."