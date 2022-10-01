banner596

banner547

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’de sınır ötesi harekâtlarımızın başladığı günden bugüne, oluşturduğumuz güvenli bölgelere, yaklaşık 526 bin gönüllü geri dönüş oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’de sınır ötesi harekâtlarımızın başladığı günden bugüne, oluşturduğumuz güvenli bölgelere, yaklaşık 526 bin gönüllü geri dönüş oldu."

Politika 01.10.2022, 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’de sınır ötesi harekâtlarımızın başladığı günden bugüne, oluşturduğumuz güvenli bölgelere, yaklaşık 526 bin gönüllü geri dönüş oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’de sınır ötesi harekâtlarımızın başladığı günden bugüne, oluşturduğumuz güvenli bölgelere, yaklaşık 526 bin gönüllü geri dönüş oldu."

Yorumlar (0)