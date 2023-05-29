Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladık. Katar’la birlikte yürüttüğümüz yeni bir iskân projesiyle, birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin daha dönüşünü temin e

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladık. Katar’la birlikte yürüttüğümüz yeni bir iskân projesiyle, birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin daha dönüşünü temin edeceğiz.”