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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Suriye’ye karşı gerek Rusya, gerekse İran’ın bir tavır belirlemesi gerekir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Suriye’ye karşı gerek Rusya, gerekse İran’ın bir tavır belirlemesi gerekir."

Politika 25.07.2022, 22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Suriye’ye karşı gerek Rusya, gerekse İran’ın bir tavır belirlemesi gerekir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Suriye’ye karşı gerek Rusya, gerekse İran’ın bir tavır belirlemesi gerekir."

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