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Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Esad ve Sisi ile görüşme olacak mı?’ sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "Olabilir, siyasette küslük ve kırgınlık olmaz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırlarımız ile ilgili ahitlerimize de sonuna kadar sadık kaldık. Madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor öyleyse bizim de kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.
Politika 23.11.2022, 13:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.