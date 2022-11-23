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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırlarımız ile ilgili ahitlerimize de sonuna kadar sadık kaldık. Madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor öyleyse bizim de kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Politika 23.11.2022, 13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırlarımız ile ilgili ahitlerimize de sonuna kadar sadık kaldık. Madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor öyleyse bizim de kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

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