Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'den topraklarımızı hedef alan tacizler bardağı taşırdı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye’den ülkemize yönelik terör saldırılarına kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya orada etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sağlıktan eğitime, güvenlikten turizme ve sosyal yardımlara kadar pek çok konuya değinen Erdoğan, ”Fırat Kalkanı harekat bölgesinde PKK/YPG terör unsurları tarafından gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen polis memurlarımız ile Afyonkarahisar'da trafik kazasında hayatlarını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarına kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya orada etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız” dedi.

Konuşmasında vefat eden İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'ya da rahmet dileyen Erdoğan, ”Kadim dünya ve dava arkadaşım İsmet Uçma'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Yarın kendisini mezunu olduğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden öğle namazına müteakip darı bekaya uğurlayacağız” diye konuştu.

Kabine toplantısında sağlık alanında Covid-19 salgınındaki gelişmelerin hasta vefat sayıları, aşıdaki son duruma kadar tüm boyutlarıyla ele alındığını aktaran Erdoğan, ”Türkiye bu küresel tehdide karşı en başından beri gerek sağlık altyapısındaki gücüyle, gerek üretim ve tedarik süreçlerini devam ettirmesiyle dünyada en iyi kriz yönetimini sergileyen ülkelerin başında geliyor. Salgın döneminde üretim ve ekonomide kontak kapatan ülkelerin yeniden sistemi işletmekte ve geri döndürmekte ne kadar zorlandığını görüyoruz. Biz salgınla mücadelemizi üretim ve istihdamı kesintisiz sağlayacak bir anlayışla yürütürken maruz kaldığımız ithamları unutmadık” ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde pek çok ülkede yaşanan sorunların Türkiye'de yaşanmadığına dikkat çeken Erdoğan, ”Gereken her türlü tedbiri almak, hizmeti sağlamak, desteği vermek suretiyle hayata geçirdiğimiz bu stratejinin ne kadar doğru olduğunu dünyada yaşanan gelişmeler bir kez daha teyit ediyor. Gelişmiş ülkelerin çoğundaki sorunun mal veya ürün eksikliğinden ziyade yönetim zafiyetinden kaynaklandığı görülüyor. Biz tıpkı şehir hastanelerini inşa ederek sağlık krizine güçlü bir alt yapıyla girdiğimiz gibi 2018 yılında yönetim sistemimizi değiştirerek bugünlere kendimizi hazırladık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı karar alma ve etkin uygulama kabiliyeti sayesinde ortaya çıkan bu başarıdan emeği olan herkese, tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, personelimize teşekkür ediyorum. En büyük şükranı bu süreçte sabırla ve inançla hep bizim yanımızda yer alan milletimize sunuyoruz. Diğer ülkelerin sağlık sorunları yanında ciddi sosyal çalkantılarla sarsıldığı bir dönemde biz milletimizde tam bir dayanışma içinde yolumuza devam ettik” açıklamasında bulundu.

Üretim ve istihdam sektörlerinin yanı sıra tüm kademeleriyle eğitimde de normalleşme adımlarının atıldığını kaydeden Erdoğan, ”Hamdolsun üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim AR-GE Merkezi'nde öğretmenlerimize ve personele yönelik olarak geliştirilen Covdt-19 hızlı antijen test kiti aşamasına geldik” dedi.

Engelli öğretmenlere atama müjdesi veren Erdoğan şunları kaydetti:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını da bu vesileyle duyurmak istiyorum. Elbette henüz her şey bitmiş, salgın tümüyle sona ermiş, tehdit ve tehlike ortadan kalmış değildir. Salgın tedbirlerine riayet etmeyi bir müddet daha sürdürmemiz gerekiyor. Özellikle aşılamada hedeflediğimiz seviyelere bir an önce ulaşmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı bir an önce aşılarını olmaya ve ya tamamlamaya davet ediyoruz. Bilhassa üniversite öğrencilerimizden yükseköğretim kurumlarındaki sosyal alanların kullanımı ve toplu taşımada tedbirlere azami dikkat etmelerini bekliyoruz. Biz kendi meselemizi çözsek bile dünya bu virüsten tamamen temizlenmeden iş bitti diyemeyiz.“

Sürekli yeni varyantlarla yeni dalgalara yol açan salgına karşı hep tetikte olunacağını söyleyen Erdoğan, ”Sağlık sistemini ayakta tutma yanında tüm boyutlarıyla ekonomide, eğitimde, sosyal hayatta geldiğimiz olumlu seviyeyi korumak ve daha ileriye taşımak için buna mecburuz. Kontrolü asla elden kaçırmadan hem vatandaşlarımızın sağlığını koruyacak hem de günlük hayatın kendi mecrasında akmasını temin edecek tedbirleri uygulayacağız” dedi.