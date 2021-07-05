Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sulakyurt Barajı sulama tesisi, yıllık 17 milyon gelir artışı oluşturacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı ’Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni’nde, Kırıkkale’deki Sulakyurt Barajı’nın 25 bin 690 dekar tarım arazisini suladığını ve yıllık 17 milyon lira gelir artışı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni’nde 4 farklı şehirde 5 projenin açılışını gerçekleştirdi.

Sulakyurt Barajı Sulama Tesisinin açılış töreninde video konferans yöntemiyle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taratözü deresi üzerinde buluna 51 metre yükseklikteki Sulakyurt Barajı ise 25 bin 690 dekar tarım arazisini sulamakta. Şu an faal olarak çalışan sulama tesisi ile yıllık 17 milyon lira gelir artışı ve yaklaşık 2 bin 300 kişiye istihdam oluşturacak. Bu tesisimizde cazibeli sulama sitemiyle inşa edildiği için çiftçimizin enerji yükünü çok ciddi oranda hafifletecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmanın ardından Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan sulama tesisinin açılış kurdelesini kesti.