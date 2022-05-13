Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:' Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Finlandiya’nın NATO’ya katılacağı açıklaması) Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz."
Politika 13.05.2022, 14:13 13.05.2022, 14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Finlandiya’nın NATO’ya katılacağı açıklaması) Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz."