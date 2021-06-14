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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg tarafından resmi olarak karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’deki NATO Liderler Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmi olarak karşılandı.

Politika 14.06.2021, 14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg tarafından resmi olarak karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’deki NATO Liderler Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmi olarak karşılandı.

NATO Liderler Zirvesi Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO Karargahı’nda başlıyor. Korona virüs salgınından bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirve kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve öncesi devlet ve hükümet başkanlarını karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg tarafından resmi olarak karşılandıktan sonra iki lider fotoğraf çektirdi.
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