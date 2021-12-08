Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bankada, yastık altında dövizi olanlara çağrı yapmak istiyorum. Döviz kurundaki dalgalanma geçici olacaktır. Üretim modelinin fırsatlarına yatırım yapmalılar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı. Çiftçilerimize 2,6 milyar lira kuraklık desteğini Aralık ayında hesaplarına yatıracağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Düşük faiz ve dengeli kur ile ülkemizi adım adım daha ileriye taşıyacağız. Daha önce de söylediğim gibi biz ekonomide ne yaptığımızı biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Stokçuluk yaparak piyasayı zehirleyenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Stokçuluk yaparak piyasayı zehirleyenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz.”
Politika 08.12.2021, 19:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Stokçuluk yaparak piyasayı zehirleyenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz.”