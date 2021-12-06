Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stokçuluk yapanlar bedelini ağır ödeyecek"

"En çok rahatsız olduğum konu stokçuluk, bizim dinimizde de haramdır. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, birçok kapalı otoparklarda otomobil stokçuluğu yapıyorlar. Hele hele gıdadaki stokçuluk kabul edilebilir bir şey değil. Stokçuluk yapanlar bedelini ağır ödeyecek"

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde camilere yönelik kundaklama “Sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz”