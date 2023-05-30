Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulubü taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulubü taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum.”

Politika 30.05.2023, 22:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulubü taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulubü taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum.”

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