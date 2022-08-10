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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal ile görüştü
Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal baş başa görüştü.
Politika 10.08.2022, 00:16
Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal baş başa görüştü.