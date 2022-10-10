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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Sosyal konut projesi) Projeye bugüne kadar 7.2 milyon başvuru yapıldı. 4 buçuk milyonu tüm şartları yerine getirerek bu süreci tamamladı.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Sosyal konut projesi) Projeye bugüne kadar 7.2 milyon başvuru yapıldı. 4 buçuk milyonu tüm şartları yerine getirerek bu süreci tamamladı.”
Politika 10.10.2022, 20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Sosyal konut projesi) Projeye bugüne kadar 7.2 milyon başvuru yapıldı. 4 buçuk milyonu tüm şartları yerine getirerek bu süreci tamamladı.”