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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Sosyal konut projesi) Projeye bugüne kadar 7.2 milyon başvuru yapıldı. 4 buçuk milyonu tüm şartları yerine getirerek bu süreci tamamladı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Sosyal konut projesi) Projeye bugüne kadar 7.2 milyon başvuru yapıldı. 4 buçuk milyonu tüm şartları yerine getirerek bu süreci tamamladı.”

Politika 10.10.2022, 20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Sosyal konut projesi) Projeye bugüne kadar 7.2 milyon başvuru yapıldı. 4 buçuk milyonu tüm şartları yerine getirerek bu süreci tamamladı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Sosyal konut projesi) Projeye bugüne kadar 7.2 milyon başvuru yapıldı. 4 buçuk milyonu tüm şartları yerine getirerek bu süreci tamamladı.”

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