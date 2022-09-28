Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Sosyal Konut Projesi) Arsa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz, bizim parasal olarak bir sıkıntımız yok"

- "Suriye’de terör örgütü milli güvenliğimizi tehdit etmeye devam ederse bizim kararlı mücadelemiz devam edecektir. Sahada her türlü tedbiri alıyoruz. Bizim için esas unsuru milli güvenliğimiz oluşturuyor. Milli güvenliğimizi tehdit eden yerlere karşı gerekli adımı atarız.Bu mücadele ve çalışmaları uygun gördüğümüz anda kapsamlı bir terörle mücadele hareketine dönüştürmekten asla kaçınmayız"