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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Türkiye Aile Destek Programı’nda destek tutarımızı 850 TL-Bin 250 TL’ye yükseltiyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal desteklerde ölçümüzü yoksulluk olmaktan çıkararak, ihtiyaç ve hak temelli bir anlayışla ülkemizin imkanlarını her bir insanımızla paylaşacak kuşatıcı bir sistem kurduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal desteklerde ölçümüzü yoksulluk olmaktan çıkararak, ihtiyaç ve hak temelli bir anlayışla ülkemizin imkanlarını her bir insanımızla paylaşacak kuşatıcı bir sistem kurduk."
Politika 27.09.2022, 17:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal desteklerde ölçümüzü yoksulluk olmaktan çıkararak, ihtiyaç ve hak temelli bir anlayışla ülkemizin imkanlarını her bir insanımızla paylaşacak kuşatıcı bir sistem kurduk."